Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Москвой, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, написал аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.

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«Если выражаться словами [президента США Джо] Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — считает он.

Цели украинского лидера Владимира Зеленского, связанные с полным возвращением территорий страны, больше не совпадают с целями США, так как Россия предупредила, что может использовать ядерное оружие для защиты своих земель. Администрация Байдена стремится этого избежать, подчеркнул аналитик.