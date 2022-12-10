В США связали победу Украины с угрозой начала ядерной войны

Победа киевского режима в украинском конфликте может привести к ядерной войне с Москвой, с которой Вашингтон хочет иметь стабильные отношения, написал аналитик Брайан Кларк в статье для 19FortyFive.
«Если выражаться словами [президента США Джо] Байдена, Америка хочет от России стабильных отношений. Однако победа Украины сделает это практически невозможным», — считает он.
Цели украинского лидера Владимира Зеленского, связанные с полным возвращением территорий страны, больше не совпадают с целями США, так как Россия предупредила, что может использовать ядерное оружие для защиты своих земель. Администрация Байдена стремится этого избежать, подчеркнул аналитик.
По мнению Кларка, Вашингтону следует пересмотреть стратегию поддержки Киева и убедиться, что конфликт не перерастет в ядерную войну.