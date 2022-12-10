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46 минут назад

Президент Туркмении поставил Россию на первое место среди союзников

RT на русском

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место среди союзников и отметил, что отношения двух стран носят стратегический характер.

Президент Туркмении поставил Россию на первое место среди союзников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер», — приводит его слова на русском языке газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов отметил, что в ходе визита в Россию стороны договорились значительно нарастить партнёрство по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Туркмении активно развиваются после прихода нового президента Сердара Бердымухамедова.

В мире,Владимир Путин,
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