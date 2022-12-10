Власти Одессы сообщили о повреждении энергетических объектов

Городской совет Одессы сообщил о повреждениях в регионе объектов энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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По данным горсовета, в результате «существенных разрушений» без света остались «тысячи потребителей».

«Информации о пострадавших нет. Продолжается работа спасательных и восстановительных служб», — указано в сообщении.

Ранее горсовет также предупредил жителей Одессы, что с 10 декабря в городе не будет курсировать электротранспорт в связи с лимитом на потребление электричества.