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43 минуты назад

Власти Одессы сообщили о повреждении энергетических объектов

Газета.Ru

Городской совет Одессы сообщил о повреждениях в регионе объектов энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Власти Одессы сообщили о повреждении энергетических объектов
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По данным горсовета, в результате «существенных разрушений» без света остались «тысячи потребителей».

«Информации о пострадавших нет. Продолжается работа спасательных и восстановительных служб», — указано в сообщении.

Ранее горсовет также предупредил жителей Одессы, что с 10 декабря в городе не будет курсировать электротранспорт в связи с лимитом на потребление электричества.

С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по энергетическим и военным объектам украинской инфраструктуры. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом, в частности, на теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор на Украине практически каждый день объявляют воздушную тревогу.

В мире,СВО,Владимир Путин,
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