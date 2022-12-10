Южная Корея предложила ЕС сообща противостоять США

Европейскому союзу и Южной Корее необходимо сотрудничать при реагировании на принятый в Соединенных Штатах закон по борьбе с инфляцией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Euractiv.

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Как заявил южнокорейский министр торговли Дукгын Ан, существует большое пространство для совместной работы Евросоюза и Сеула, чтобы сделать положения закона более совместимыми со Всемирной торговой организацией. При этом не будут создаваться проблемы стратегически важным частям промышленности ЕС и Южной Кореи.

При этом глава ведомства отметил, что Южная Корея и Евросоюз должны взаимодействовать с администрацией США, чтобы отрицательное действие закона по борьбе с инфляцией было сведено к минимуму. Министр считает, что в краткосрочной перспективе надавить на Вашингтон не получится. В этом случае Ан хочет «найти другую альтернативу».

Также Сеул выступил против принятия таких же законов в Евросоюзе.