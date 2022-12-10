Южная Корея предложила ЕС сообща противостоять США

Европейскому союзу и Южной Корее необходимо сотрудничать при реагировании на принятый в Соединенных Штатах закон по борьбе с инфляцией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Euractiv.
Как заявил южнокорейский министр торговли Дукгын Ан, существует большое пространство для совместной работы Евросоюза и Сеула, чтобы сделать положения закона более совместимыми со Всемирной торговой организацией. При этом не будут создаваться проблемы стратегически важным частям промышленности ЕС и Южной Кореи.
При этом глава ведомства отметил, что Южная Корея и Евросоюз должны взаимодействовать с администрацией США, чтобы отрицательное действие закона по борьбе с инфляцией было сведено к минимуму. Министр считает, что в краткосрочной перспективе надавить на Вашингтон не получится. В этом случае Ан хочет «найти другую альтернативу».
Также Сеул выступил против принятия таких же законов в Евросоюзе.
Ранее в США был принят новый закон о борьбе с инфляцией, предусматривающий субсидирование промышленности страны, что будет «приговором» для европейского бизнеса, который в настоящее время испытывает большие трудности из-за санкций в отношении Москвы.