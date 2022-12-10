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36 минут назад

Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности

Lenta.ruиещё 2

Обновленная стратегия национальной безопасности Японии подразумевает новую характеристику России в данной сфере. Об этом сообщает газета «Асахи».

Япония отведет новое место для России в стратегии нацбезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника в правительстве, Россия будет расцениваться как страна, «вызывающая серьезные опасения в сфере безопасности». При этом ряд политиков выразили мнение, что действия Москвы следует считать прямой «угрозой», а не «вызывающими опасения».

Собеседник издания допустил, что обновленная стратегия нацбезопасности может быть одобрена уже в конце следующей недели.

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