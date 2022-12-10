СМИ: власти США хотят разрушить отношения России и Ирана

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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«Мы собираемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать это сотрудничество России и Ирана», — цитирует Кирби газета Financial Times.

Он разъяснил, что Вашингтон будет противостоять сближению Москвы и Тегерана в области разработки оружия и подготовки кадров. Среди прочего, Россия готова передавать иранским властям передовые военные компоненты, что также не входит в планы Соединенных штатов, отмечает Кирби.