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1 час назад

FT: власти США хотят разрушить отношения России и Ирана

Ura.Ru

США предпринимают попытки разрушить сотрудничество России и Ирана в области разработки оружия и подготовки кадров. Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

СМИ: власти США хотят разрушить отношения России и Ирана
Фото: СоцсетиСоцсети

«Мы собираемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать это сотрудничество России и Ирана», — цитирует Кирби газета Financial Times.

Он разъяснил, что Вашингтон будет противостоять сближению Москвы и Тегерана в области разработки оружия и подготовки кадров. Среди прочего, Россия готова передавать иранским властям передовые военные компоненты, что также не входит в планы Соединенных штатов, отмечает Кирби.

Ранее советник губернатора правительства иранской провинции Фарс Мойтаба Биназаде рассказал, что Россия и Иран имеют прочные культурные связи, которые еще сильнее сближают народы двух стран. Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон призвал свергнуть действующее иранское правительство, тем самым наказав Россию, лишив ее крепкого союзника, передает Nation News.

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