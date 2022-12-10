Принц Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что никогда не называли конфиденциальность причиной отказа от королевской жизни. Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на заявление глобального пресс-секретаря герцога и герцогини Сассекских Эшли Хансен.

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Пресс-секретарь назвал такое мнение "искажением повествования". По ее словам, принц Гарри и Меган Марл всегда намеревались выполнять общественные обязанности после ухода из королевской семьи.

В 2020 году они заявили, что планируют сбалансировать время между Соединенным Королевством и Северной Америкой и продолжать выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и покровительством. Тогда многие посчитали, что Гарри и Меган Маркл решили уединиться из-за вмешательства прессы.

"Герцог и герцогиня никогда не ссылались на частную жизнь как на причину отступления. Это искаженное повествование было направлено на то, чтобы пара замолчала", - пояснила Хансен.