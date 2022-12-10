В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
42 минуты назад

Принц Гарри и Меган Маркл завили, что не отступали от вопросов конфиденциальности

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что никогда не называли конфиденциальность причиной отказа от королевской жизни. Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на заявление глобального пресс-секретаря герцога и герцогини Сассекских Эшли Хансен.

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь назвал такое мнение "искажением повествования". По ее словам, принц Гарри и Меган Марл всегда намеревались выполнять общественные обязанности после ухода из королевской семьи.

В 2020 году они заявили, что планируют сбалансировать время между Соединенным Королевством и Северной Америкой и продолжать выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и покровительством. Тогда многие посчитали, что Гарри и Меган Маркл решили уединиться из-за вмешательства прессы.

"Герцог и герцогиня никогда не ссылались на частную жизнь как на причину отступления. Это искаженное повествование было направлено на то, чтобы пара замолчала", - пояснила Хансен.

Ранее сообщалось, что Принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали смотреть документальный сериал Гарри и Меган.

В мире,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители