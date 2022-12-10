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24 минуты назад

В НАТО допустили превращения конфликта на Украине в войну России и НАТО

Lenta.ruиещё 1

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что конфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО. Об этом он заявил в интервью норвежскому телеканалу NRK.

В НАТО допустили превращения конфликта на Украине в войну России и НАТО
Фото: ТАССТАСС

Он выразил опасения, что ситуация на Украине выйдет из-под контроля и перерастут в «большую войну между НАТО и Россией».

«Но я уверен, что мы этого избежим», — заверил он.

На вопрос ведущего о его возложенной на него ответственности, Столтенберг заявил, что «ощущает, что все очень серьезно». Нынешнее время Столтенберг назвал судьбоносным для Европы.

«Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — подчеркнул он.

По его словам, обеспечить мир Европе может лишь «сильная Украина».

«В какой-то момент разговоры становятся бесполезными. Что здесь помогает, так это военная поддержка Украины», — считает он.

Ранее Столтенберг исключил возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас. Столтенберг предположил, что вместо этого зимой Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы». По мнению генсека, Россия «пытается заморозить конфликт», чтобы начать масштабное наступление весной.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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