Экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС назвал условие для завершения конфликта на Украине.
По мнению бывшего посла, для этого должно произойти «полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния на население и государство извне».
Мирошник заявил, что Россия не приемлет «государство-марионетку, которое выполняет роль камикадзе, направляющего свой самолет в нашу сторону».
Он пояснил, что камикадзе без оружия и самолетов не представляет большой опасности.
«И тем более он не опасен, если его никто не готовит, не вооружает и не направляет на смерть ради чужих, а не его собственных интересов», — добавил Мирошник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения украинского конфликта. Он допустил, что это произойдет в следующем году.