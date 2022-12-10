В ЛНР озвучили единственное условие завершения конфликта на Украине

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29 минут назад

В ЛНР назвали условие завершения конфликта на Украине

Lenta.ruиещё 3

Экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС назвал условие для завершения конфликта на Украине.

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Фото: ТАССТАСС

По мнению бывшего посла, для этого должно произойти «полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния на население и государство извне».

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Мирошник заявил, что Россия не приемлет «государство-марионетку, которое выполняет роль камикадзе, направляющего свой самолет в нашу сторону».

Он пояснил, что камикадзе без оружия и самолетов не представляет большой опасности.

«И тем более он не опасен, если его никто не готовит, не вооружает и не направляет на смерть ради чужих, а не его собственных интересов», — добавил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения украинского конфликта. Он допустил, что это произойдет в следующем году.

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