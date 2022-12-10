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18 минут назад

Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС "знают, что они делают"

Газета.Ruиещё 2

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стреляющие по Запорожской АЭС «точно знают, что они делают». Об этом он сообщил телеканалу Al Jazeera.

Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС точно знают, что они делают
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — сказал он.

Гросси также рассказал, что эксперты агентства провели инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте агентства.

Также сообщалось, что Гросси не исключил вероятность того, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет согласована и заработает в ближайшее время.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

В конце ноября Гросси заявлял, что Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях Украины.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил вероятность того, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет согласована и заработает в ближайшее время. Его слова приводятся в заявлении на сайте агентства.

В мире,Общество,СВО,Рафаэль Гросси,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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