Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС точно знают, что они делают

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что стреляющие по Запорожской АЭС «точно знают, что они делают». Об этом он сообщил телеканалу Al Jazeera.
«Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — сказал он.
Гросси также рассказал, что эксперты агентства провели инспекции на Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте агентства.
Также сообщалось, что Гросси не исключил вероятность того, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет согласована и заработает в ближайшее время.
В конце ноября Гросси заявлял, что Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях Украины.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил вероятность того, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС будет согласована и заработает в ближайшее время. Его слова приводятся в заявлении на сайте агентства.