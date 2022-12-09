На Украине предупредили о постоянном дефиците энергии зимой

Дефицит электроэнергии сохранится на Украине всю зиму, поэтому в первую очередь электричеством планируется снабжать критическую инфраструктуру, больницы и объекты военно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.
«Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, поэтому государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получит электроэнергию в первую очередь», — сказал он.
Премьер Украины уточнил, что к дефициту электроэнергии привели серьезные разрушения объектов энергетики в результате массированных ударов со стороны России. По словам Шмыгаля, ВС РФ повредили все тепловые и гидроэлектростанции в стране.
«В разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительны. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы», — сказал он.
Премьер добавил, что дал поручение в первую очередь снабжать электричеством объекты водо- и теплоснабжения, военно-промышленного комплекса, больницы, предприятия, производящие критически важные товары и продукты, и жилые дома.