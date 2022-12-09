В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
9 минут назад

На Украине предупредили о постоянном дефиците энергии зимой

Елена Прошина

Дефицит электроэнергии сохранится на Украине всю зиму, поэтому в первую очередь электричеством планируется снабжать критическую инфраструктуру, больницы и объекты военно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

На Украине предупредили о постоянном дефиците энергии зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, поэтому государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получит электроэнергию в первую очередь», — сказал он.

Премьер Украины уточнил, что к дефициту электроэнергии привели серьезные разрушения объектов энергетики в результате массированных ударов со стороны России. По словам Шмыгаля, ВС РФ повредили все тепловые и гидроэлектростанции в стране.

«В разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительны. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы», — сказал он.

Премьер добавил, что дал поручение в первую очередь снабжать электричеством объекты водо- и теплоснабжения, военно-промышленного комплекса, больницы, предприятия, производящие критически важные товары и продукты, и жилые дома.

В мире,Денис Шмыгаль,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители