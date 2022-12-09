Байден запретил Буту въезд в США

Президент США Джо Байден подписал указ о помиловании россиянина Виктора Бута, запретив при этом ему въезд в Соединенные Штаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американскую базу судебных документов.
По данным агентства, указ заменил Буту приговор в 25 лет лишения свободы, 13 из которых он уже отсидел в США, на более краткий срок, который позволил освободить его немедленно.
При этом документ содержит пункты запрещающие россиянину въезжать в Соединенные Штаты, принимать вознаграждения за публикацию и распространение в какой-либо форме деталей о своем деле и освобождении и получать доход с художественных или иных произведений о его жизни. Также указ предполагает отказ Бута от требований возвращения каких-либо фондов, конфискованных в рамках дела. Если россиянин нарушит хоть один из пунктов документа власти США могут отменить его помилование.
Бут вернулся на родину в результате договоренности МИД РФ с Вашингтоном вчера, 8 декабря. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Бут отбывал в США срок по обвинению в торговле оружием, а гражданка Соединенных Штатов в России за контрабанду наркотиков.