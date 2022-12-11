На границе Белоруссии с Литвой скопилось 3 тыс. фур

Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что литовское направление для большегрузов на границе с ЕС остается самым загруженным, здесь скопилось более 3 тыс. фур.

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"На протяжении недели на всех направлениях следования в Евросоюз сохранялись существенные очереди грузового автотранспорта. Наибольшие скопления грузового транспорта фиксировалось на въезд в Литву - более 3 тыс. фур", - сказал представитель ГПК Валентин Бусько, его слова приводит телеканал СТВ в воскресенье.

По данным ГПК, на границе республики со странами Евросоюза в воскресенье на выезд находится почти 5 тыс. фур. На белорусско-литовской границе (по состоянию на 14:00 мск) - 3 175 фур, больше всего перед пунктом пропуска Каменный Лог, здесь скопилось 1 165 грузовиков.

"На утро воскресенья самым загруженным остается литовское направление. За сутки контрольные службы Литвы оформили 47% грузового транспорта от нормы. Польша - 31%, Латвия - 54%", - отметил Бусько.