Лукашенко заявил о плане НАТО устроить вооруженный конфликт с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО планировали устроить вооруженный конфликт с Россией в 2021-2022 годах, но РФ «сработала на опережение». Об этом сообщает БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы журналистов во время саммита ЕАЭС в Бишкеке.
«Мы точно знаем <…>, как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса», - заявил он.
По словам Лукашенко, он пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что Белоруссия обнародует доказательства.
Ранее Лукашенко допустил, что украинский кризис может привести к «самому страшному столкновению», но Россия не проиграет.
Как отмечал Лукашенко, если бы Россия не начала спецоперацию, по Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар». Он заявил, что войска РФ подавили точки, с которых готовилось нападение, за 30 минут до объявления о спецоперации.