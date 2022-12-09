Лукашенко заявил о плане НАТО устроить вооруженный конфликт с Россией

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО планировали устроить вооруженный конфликт с Россией в 2021-2022 годах, но РФ «сработала на опережение». Об этом сообщает БЕЛТА.

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Такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы журналистов во время саммита ЕАЭС в Бишкеке.

«Мы точно знаем <…>, как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса», - заявил он.

По словам Лукашенко, он пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что Белоруссия обнародует доказательства.

Ранее Лукашенко допустил, что украинский кризис может привести к «самому страшному столкновению», но Россия не проиграет.