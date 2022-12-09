«Провокация Сербии»: эксперт о вторжении косовского спецназа на север Косова и Метохии

Вторжение спецподразделений косовской полиции на север Косова и Метохии - это провокация Сербии, целью которой является вызвать Белград на ответные силовые действия. Об этом в разговоре с Рамблером заявил военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя инцидент.
Власти Сербии уже предупреждали о том, что будут предпринимать силовые действия в ответ на провокации, напомнил специалист.
"Провокация и направлена на то, чтобы Сербия предприняла такие действия", - отметил профессор.
Подберезкин вместе с тем выразил мнение, что за действиями косовской стороны стоят Соединенные Штаты.
"Относительно независимая позиция Сербии, в том числе и по отношению к России, совершенно не устраивает Запад. Поэтому они будут пытаться дожать Сербию. А ситуация с Косово - "очень хороший" способ это сделать", - подчеркнул он.
Эксперт также ответил на вопрос о силе косовских вооруженных формирований.
"Это достаточно реальная сила, потому что в косовские вооруженные силы входят албанские формирования. Они хорошо подготовлены, у них огромный запас вооружений. Кроме того, есть возможность брать наемников, в том числе из арабских стран, что всегда и делалось. Поэтому косовские вооруженные формирования нельзя недооценивать", - заявил Подберезкин.
Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря несколько сотен сотрудников спецназа непризнанного Косова с помощью бронемашин вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы. Они заблокировали город Косовска-Митровицу. После этого власти Косово заявили, что полиция самопровозглашенной республики в ближайшие дни планирует увеличить свое присутствие в регионе для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности.