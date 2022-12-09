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36 минут назад

«Провокация Сербии»: эксперт о вторжении косовского спецназа на север Косова и Метохии

Елена Прошина
Алексей Подберезкинэксперт

Вторжение спецподразделений косовской полиции на север Косова и Метохии - это провокация Сербии, целью которой является вызвать Белград на ответные силовые действия. Об этом в разговоре с Рамблером заявил военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя инцидент.

Действия спецназа - это продолжение политики непризнанной нами Республики Косово, когда силовым образом решаются проблемы создания на территории Сербии независимого государства. Очевидно, что за такой политикой стоит Запад, он ее поддерживает.

Этот частный случай на самом деле очень показателен. Потому что даже те небольшие соглашения, которые подписываются с большим трудом, оказываются несостоятельными. То, что сделала сейчас косовская полиция, - это по сути дела провокация. Они стремятся вызвать Сербию на силовые ответные действия, что, кстати, предусмотрено одним из соглашений. Согласно документу, Сербия может ввести до тысячи своих силовиков на территорию этих районов. Поэтому, наверное, Сербию будут пытаться провоцировать на ответные действия, потому что представителям Косово важно каким-то образом закончить эту историю, когда Косово фактически стала независимой территорией, но до конца непризнанной международным сообществом.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Власти Сербии уже предупреждали о том, что будут предпринимать силовые действия в ответ на провокации, напомнил специалист.

"Провокация и направлена на то, чтобы Сербия предприняла такие действия", - отметил профессор.

Подберезкин вместе с тем выразил мнение, что за действиями косовской стороны стоят Соединенные Штаты.

"Относительно независимая позиция Сербии, в том числе и по отношению к России, совершенно не устраивает Запад. Поэтому они будут пытаться дожать Сербию. А ситуация с Косово - "очень хороший" способ это сделать", - подчеркнул он.

Эксперт также ответил на вопрос о силе косовских вооруженных формирований.

"Это достаточно реальная сила, потому что в косовские вооруженные силы входят албанские формирования. Они хорошо подготовлены, у них огромный запас вооружений. Кроме того, есть возможность брать наемников, в том числе из арабских стран, что всегда и делалось. Поэтому косовские вооруженные формирования нельзя недооценивать", - заявил Подберезкин.

Ранее сообщалось, что вечером 8 декабря несколько сотен сотрудников спецназа непризнанного Косова с помощью бронемашин вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы. Они заблокировали город Косовска-Митровицу. После этого власти Косово заявили, что полиция самопровозглашенной республики в ближайшие дни планирует увеличить свое присутствие в регионе для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности.

В мире,Видео,Алексей Подберезкин,МГИМО,
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