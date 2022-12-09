«Провокация Сербии»: эксперт о вторжении косовского спецназа на север Косова и Метохии

Действия спецназа - это продолжение политики непризнанной нами Республики Косово, когда силовым образом решаются проблемы создания на территории Сербии независимого государства. Очевидно, что за такой политикой стоит Запад, он ее поддерживает.



Этот частный случай на самом деле очень показателен. Потому что даже те небольшие соглашения, которые подписываются с большим трудом, оказываются несостоятельными. То, что сделала сейчас косовская полиция, - это по сути дела провокация. Они стремятся вызвать Сербию на силовые ответные действия, что, кстати, предусмотрено одним из соглашений. Согласно документу, Сербия может ввести до тысячи своих силовиков на территорию этих районов. Поэтому, наверное, Сербию будут пытаться провоцировать на ответные действия, потому что представителям Косово важно каким-то образом закончить эту историю, когда Косово фактически стала независимой территорией, но до конца непризнанной международным сообществом.



Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО