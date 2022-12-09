На фоне сообщений от американских властей о намерении отправить Украине дополнительную помощь в размере $38 млрд обозреватель American Thinker Оливия Мюррей задалась вопросом, имеет ли она право вписать украинского лидера Владимира Зеленского в свою налоговую декларацию в качестве иждивенца. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, несмотря на доказательства того, что члены Конгресса отмывали деньги через Украину, а поставленное ВСУ оружие используется террористами в Африке, правительство США продолжает финансировать Киев.
При этом эти расходы сказываются на простых американцах.
«Приближается Новый Год, и у меня есть вопрос к активно работающему налоговому управлению: когда я буду заполнять декларацию, можно мне записать туда Зеленского в качестве иждивенца?» — поинтересовалась журналист.
Мюррей также поставила под сомнение заявление главы комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адама Смита, о том, что Украина хорошо распоряжается отправленными деньгами. При этом обозреватель уточнила, что государство является самым коррумпированным в Европе.
Обозреватель обратила внимание и на то, что на Западе отсутствует подотчетность того, на что Киев расходует средства. Об этом говорит тот факт, что генеральный инспектор Пентагона Шон О'Доннелл, ответственный за эту сферу, даже не знает, куда попадают оружие и деньги.