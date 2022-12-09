На фоне сообщений от американских властей о намерении отправить Украине дополнительную помощь в размере $38 млрд обозреватель American Thinker Оливия Мюррей задалась вопросом, имеет ли она право вписать украинского лидера Владимира Зеленского в свою налоговую декларацию в качестве иждивенца. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, несмотря на доказательства того, что члены Конгресса отмывали деньги через Украину, а поставленное ВСУ оружие используется террористами в Африке, правительство США продолжает финансировать Киев.

При этом эти расходы сказываются на простых американцах.

«Приближается Новый Год, и у меня есть вопрос к активно работающему налоговому управлению: когда я буду заполнять декларацию, можно мне записать туда Зеленского в качестве иждивенца?» — поинтересовалась журналист.

Мюррей также поставила под сомнение заявление главы комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адама Смита, о том, что Украина хорошо распоряжается отправленными деньгами. При этом обозреватель уточнила, что государство является самым коррумпированным в Европе.