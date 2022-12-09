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7 минут назад

«Мелко и мерзко»: Лукашенко о признании Меркель про минские соглашения

Лера Букина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о попытке дать Украине время за счет минских соглашений. По его словам, если цель была действительно такой, то она поступила мелко и мерзко, говорится в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, который взял интервью у белорусского лидера.

Лукашенко считает, что Меркель не стоило «лезть» в это дело. Также, по его словам, для российского президента Владимира Путина такой выпад стал неожиданностью.

Ранее Ангела Меркель дала интервью газете «Цайт». Она заявила, что минские соглашения подписали для того, чтобы «дать Украине время» с целью ее усиления.

Меркель ответила на вопрос об участии в урегулировании кризиса на Украине

Накануне директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сочла слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели подписания минских соглашений материалом для грядущих разбирательств в рамках трибунала.

Не оставил без внимания высказывание канцлера ФРГ и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, таким заявлением подтвердилось то, что Киев тянет время и не желает исполнять свои обязательства.

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