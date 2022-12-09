Казахстан прокомментировал данные о передаче танков России

«Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции города Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан для дальнейшей эксплуатации», — заявили в ведомстве.