«У меня будут телефонные переговоры с господином Путиным в воскресенье. Точно также с господином Зеленским»,- подчеркнул он.

В октябре состоялась встреча Эрдогана и Путина. Переговоры продлились приблизительно 1,5 часа. Стороны обсуждали зерновую сделку. Кроме того, глава РФ заявил о планах создать газовый хаб в Турции.

Позднее планы создания в Турции международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа подтвердились - президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через страну. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявлял, что старт работ по реализации проекта газового хаба запланирован на начало следующего года.