Канада ввела санкции против 33 российских чиновников

Власти Канады в пятницу ввели новые санкции против отдельных лиц или организаций из России, Ирана и Мьянмы за предполагаемые "нарушения прав человека". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление канадского МИД,

По данным агентства, под санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и 6 организаций, причастных, как утверждается, к "систематическим нарушениям прав человека" в отношении россиян, выступавших против спецоперации на Украине.

Ограничительные меры Канада также применила против 22 человек в Иране, в их числе высокопоставленные представители судебной и пенитенциарной систем, правоохранительных органов и некоторые деятели государственных СМИ Ирана, а также представители политических кругов, включая советников верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Помимо Ирана и России Канада также ввела санкции против 12 физических и трех юридических лиц Мьянмы, которые связаны с военными властями и "способствуют насилию со стороны военных".

"Нам предстоит проделать еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека", - заявила в связи с объявлением о санкциях глава МИД Канады Мелани Жоли, слова которой приводит агентство.