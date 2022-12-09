В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
18 минут назад

Канада ввела санкции против 33 российских чиновников "за нарушение прав человека"

ТАССиещё 1

Власти Канады в пятницу ввели новые санкции против отдельных лиц или организаций из России, Ирана и Мьянмы за предполагаемые "нарушения прав человека". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление канадского МИД,

Канада ввела санкции против 33 российских чиновников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, под санкциями оказались 33 действующих или бывших российских чиновника высокого ранга и 6 организаций, причастных, как утверждается, к "систематическим нарушениям прав человека" в отношении россиян, выступавших против спецоперации на Украине.

Ограничительные меры Канада также применила против 22 человек в Иране, в их числе высокопоставленные представители судебной и пенитенциарной систем, правоохранительных органов и некоторые деятели государственных СМИ Ирана, а также представители политических кругов, включая советников верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Помимо Ирана и России Канада также ввела санкции против 12 физических и трех юридических лиц Мьянмы, которые связаны с военными властями и "способствуют насилию со стороны военных".

"Нам предстоит проделать еще много работы, но Канада никогда не перестанет отстаивать права человека", - заявила в связи с объявлением о санкциях глава МИД Канады Мелани Жоли, слова которой приводит агентство.

В пятницу из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека свои санкции против РФ ввела Великобритания. Ограничительные меры были применены в отношении представителей ФСБ и ВС РФ, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

В мире,Мелани Жоли,Илана Шора,Али Хаменеи,Верховный суд,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители