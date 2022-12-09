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1 час назад

Британия ввела санкции против представителей силовых структур России

Газета.Ru

Великобритания добавила в санкционный список четырех представителей силовых структур России. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Британия ввела санкции против представителей силовых структур РФ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Так, в список попали полковник Ибатуллин Рамиль Рахматуллович, военный комиссар Москвы Локтев Максим Александрович, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров, а также полковник ФСБ России Игорь Анатольевич Егоров.

Всех этих лиц обвиняют в «дестабилизации Украины или подрыве/угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, в поддержке Правительства России».

Также из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека санкции введены в отношении следующих лиц:

замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина, сотрудника Первого управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ Артура Шамбазова и начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олега Ткаченко.

30 ноября Британия ввела санкции против глав ЦИК и ФСИН, а также руководителей 10 регионов России.

В мире,Олег Ткаченко,Игорь Егоров,Денис Мантуров,ФСИН,ФСБ,Правительство РФ,
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