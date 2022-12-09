США заявили об угрозе развития Китая в космосе

«Они продолжают создавать и наращивать потенциал, который, откровенно говоря, ставит под угрозу большинство наших активов в космической сфере. (...) Они понимают, что космос является очень важной частью не только их экономики или глобальной экономической среды, но и военной среды», — заявил он.