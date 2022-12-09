Блинкен сообщил о готовности США к контактам с Россией

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон готов к контактам с Россией в определенных сферах. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, свидетельствуют ли договоренности с российской стороной об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер о наличии потенциала для изменений в двусторонних отношениях.

«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях, несмотря на военную агрессию России против Украины, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам», - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Среди таких вопросов Блинкен назвал контроль над вооружениями и обмен задержанных. Он также подчеркнул, что по мере необходимости Вашингтон продолжит контактировать с Москвой «с целью защиты американских национальных интересов».