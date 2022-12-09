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34 минуты назад

Блинкен сообщил о готовности США к контактам с Россией

Алиса Селезнёва

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон готов к контактам с Россией в определенных сферах. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, свидетельствуют ли договоренности с российской стороной об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер о наличии потенциала для изменений в двусторонних отношениях.

«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях, несмотря на военную агрессию России против Украины, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам», - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Блинкен оценил возможность переговоров с Россией по Украине

Среди таких вопросов Блинкен назвал контроль над вооружениями и обмен задержанных. Он также подчеркнул, что по мере необходимости Вашингтон продолжит контактировать с Москвой «с целью защиты американских национальных интересов».

Накануне прошла процедура обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут был осужден в США за попытку незаконной торговли оружием, суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Свою вину он не признал. Самолет с россиянином на борту приземлился в Москве поздно вечером 8 декабря.

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