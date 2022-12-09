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16 минут назад

Запад переходит к стратегии физического выживания — эксперт

Deita.ru

Нынешний экономический кризис оказался настолько серьёзным, что западным странам приходится переходить к стратегии своего физического выживания.

Эксперт: "Запад переходит к стратегии физического выживания"
Фото: Deita.ruDeita.ru

Об этом в своей авторской программе «Экономика по-русски» рассказал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Соловьёв Live».

По его словам, для того, чтобы выжить, американский и европейский истеблишмент сейчас будет радикально снижать свои затраты на поддержание системы либерального глобализма.

На практике это будет означать резкое сокращение финансирования расходов огромного числа различных международных институций. Вероятно, данная политика коснётся и НАТО.

Как считает Хазин, в том случае, если экономический кризис будет усугубляться, руководство США может принять решение полностью прекратить поддержку данного военного блока.

В этой ситуации Европа также не сможет продолжать платить за содержание НАТО и данная организация, согласно прогнозам эксперт, может быть в скором времени ликвидирована.

Вместо неё могут появиться либо отдельные национальные армии у каждой из европейских стран, либо же может появиться нечто вроде военных сил объединённой Европы.

В целом же в ближайшее время Запад будет вести борьбу за своё физическое выживание, считает эксперт. Он будет сражаться за это любыми доступными ему методами и способами.

В мире,Михаил Хазин,НАТО,
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