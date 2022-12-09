В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
28 минут назад

СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая

Елена Прошина

США намерены ввести против Китая и России новые ограничения, направленные на борьбу с нарушением прав человека. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

Как пишет издание, основная часть запланированных к принятию санкций будет введена в соответствии с законом Магнитского. Остальная часть санкций затронет иранские беспилотники. Запад неоднократно заявлял о своих подозрениях в том, что Иран поставляет беспилотные летательные аппараты в Россию. Ограничения также коснутся незаконного рыболовства в Тихом океане, Вашингтон подозревает причастность Пекина.

Издание напоминает, что в декабре 2012 года США приняли акт Магнитского в отношении граждан России, причастных к нарушениям прав человека. Руководство РФ отрицало все обвинения и заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Впоследствии акт Магнитского получил статус глобального закона, санкции по которому должны применяться не только к россиянам, но и любым гражданам, нарушающим права человека. Ряд стран Европейского союза позднее ввели подобные списки.

Сергей Магнитский — российский юрист, задержанный в 2008 году по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компании Firestone Duncan. Его признали виновным и заключили в тюрьму, где впоследствии он погиб при загадочных обстоятельствах. Адвокат и родственники Магнитского выражали уверенность, что он скончался из-за систематических отказов в оказании медицинской помощи — у него было несколько хронических заболеваний. Позднее эта версия подтвердилась, было также установлено, что смерть Магнитского могла наступить в результате избиений.

В мире,Видео,Сергей Магнитский,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители