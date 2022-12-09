СМИ: США планируют ввести новые санкции против России и Китая

США намерены ввести против Китая и России новые ограничения, направленные на борьбу с нарушением прав человека. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

Как пишет издание, основная часть запланированных к принятию санкций будет введена в соответствии с законом Магнитского. Остальная часть санкций затронет иранские беспилотники. Запад неоднократно заявлял о своих подозрениях в том, что Иран поставляет беспилотные летательные аппараты в Россию. Ограничения также коснутся незаконного рыболовства в Тихом океане, Вашингтон подозревает причастность Пекина.

Издание напоминает, что в декабре 2012 года США приняли акт Магнитского в отношении граждан России, причастных к нарушениям прав человека. Руководство РФ отрицало все обвинения и заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Впоследствии акт Магнитского получил статус глобального закона, санкции по которому должны применяться не только к россиянам, но и любым гражданам, нарушающим права человека. Ряд стран Европейского союза позднее ввели подобные списки.