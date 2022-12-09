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43 минуты назад

Круизный лайнер с 300 заразившимися коронавирусом вернулся в Сидней из Новой Зеландии

ТАСС

Более 300 пассажиров, заразившихся коронавирусом, сошли с борта круизного лайнера Celebrity Eclipse, пришвартовавшегося в порту Сиднея в пятницу. Об этом сообщает издание The Australian.

Круизный лайнер с 300 заразившимися Covid вернулся в Сидней из Новой Зеландии
Фото: ТАССТАСС

По его данным, на борту корабля, вернувшегося в Сидней из круиза в Новую Зеландию, было около 3 тыс. пассажиров и порядка 1,2 тыс. членов экипажа. Департамент здравоохранения штата Новый Южный Уэльса классифицировал вспышку на борту судна как не представляющую опасность.

По информации компании-оператора Celebrity Cruises, все пассажиры лайнера старше 12 лет были привиты против COVID-19 и предъявляли сертификаты о вакцинации при покупке билетов и посадке. До возвращения в Сидней корабль заходил в два новозеландских порта - Крайстчерч и Данидин.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах Австралии был введен властями страны в марте 2020 года из-за пандемии. Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess, на борту которого в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров был отменен 18 апреля, однако фактически деятельность операторов круизных судов была восстановлена только к концу мая, а первый лайнер вышел в круиз 1 июня.

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