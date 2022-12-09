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17 минут назад

Посол Соарес заявил о нейтральной позиции Бразилии по украинскому кризису

Газета.Ru

Бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес заявил, что Бразилия занимает нейтральную позицию по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол Соарес раскрыл позицию Бразилии по украинскому кризису
Фото: Lucas Dumphreys/APLucas Dumphreys/AP

"Бразилия занимает нейтральную позицию в том конфликте, который возник 24 февраля, и безусловно сохраняет нейтралитет. Мы также имеем отличное мнение от многих других стран в отношении санкций, которые наложены на Российскую Федерацию", - сказал он.

Посол также отметил, что антироссийские санкции "незаконны" и "избирательны", а страны, которые не присоединились к ним, "так или иначе страдают от этих решений".

Ранее посол России в Бразилии Алексей Лабецкий заявлял, что в этой латиноамериканской стране отдают себе отчет о реальных причинах, которые привели к специальной военной операции на Украине. До этого Лабецкий говорил, что США давят на латиноамериканскую страну, убеждая ввести санкции против Российской Федерации. Однако, по его словам, пока Вашингтон не добился никакого эффекта. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,
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