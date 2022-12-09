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27 минут назад

Отношение Шольца к России сочли глупым

Lenta.ru

Пользователи Twitter раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его политику в отношении России. Своим мнением они поделились в комментариях к статье издания Focus «Макрон попадает в ловушку Путина — Шольц умнее» в этой соцсети.

Отношение Шольца к России сочли глупым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Статья говорит о различиях между лидерами крупнейших стран ЕС по вопросу украинского конфликта. В частности, журналист указал, что Макрон считает невозможным добиться общеевропейской безопасности без учета мнения Москвы, тогда как Шольц настаивает на гарантиях лишь для Киева.

В дискуссии под статьей @ZH8242 и @du_gardes усомнились в том, что немецкий лидер действительно обладает большим умом. @NOELI7O вовсе высказался, что слова «Шольц» и «умный» противоречат друг другу и не должны употребляться в одном предложении.

@ggebh64 считает, что Макрон чувствует ответственность за свой народ и поэтому думает наперед. Шольц же, по его мнению, ждет наступления хаоса и поэтому не хочет завершения конфликта на Украине. @anti_prop высказал схожее мнение, предположив, что Макрон видит угрозу для экономики своей страны и резкое ухудшение ситуации с безопасностью во Франции. «Шольц танцует под дудку США и не понимает, что происходит!», — посетовал он.

@rene_haase предположил, что Шольц отдалился от реальности, и Франция уже давно взяла на себя ведущую роль в Европе. «Французы будут договариваться с Россией вне зависимости от того, приемлемо ли это действие для "немецкого пузыря"!», — заявил пользователь.

В мире,Олаф Шольц,ЕС,
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