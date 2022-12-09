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19 минут назад

Spectator: британцы должны отказаться от ежедневного приёма душа для спасения планеты

RT на русском

Жителям Великобритании необходимо отказаться от ежедневного приёма душа с целью экономии денег и спасения планеты.

Британцы призвали отказаться от ежедневного приёма душа для спасения планеты
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил обозреватель Алек Марш в статье для издания The Spectator.

По словам автора материала, неотъемлемое право принимать душ каждый день у человека было не всегда.

Марш сослался на данные опроса YouGov от 2018 года, согласно которым 62% жителей Британии принимают душ как минимум раз в день, что означает потребление «огромного количества воды».

Он добавил, что прежде всего воду необходимо очистить, обработать и нагреть. Это становится причиной того, что душ «оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду».

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