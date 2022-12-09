Британцы призвали отказаться от ежедневного приёма душа для спасения планеты

Жителям Великобритании необходимо отказаться от ежедневного приёма душа с целью экономии денег и спасения планеты.

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Об этом заявил обозреватель Алек Марш в статье для издания The Spectator.

По словам автора материала, неотъемлемое право принимать душ каждый день у человека было не всегда.

Марш сослался на данные опроса YouGov от 2018 года, согласно которым 62% жителей Британии принимают душ как минимум раз в день, что означает потребление «огромного количества воды».