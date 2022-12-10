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57 минут назад

В Косово начали строить баррикады

Lenta.ruиещё 1

В северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Об этом пишет издание «Вечерне Новости».

В Косово начали строить баррикады
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что люди собираются на въезде и выезде из поселка Лепосавич, а также в Рударе, где устанавливают баррикады. В северной части Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги.

Экс-полицейский Пантич подал в отставку в середине ноября. Его задержали 10 декабря на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии.

Летом в Косово возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

В мире,Александр Вучич,
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