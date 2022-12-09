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32 минуты назад

США рассказали о помощи Киеву в энергетической сфере

Lenta.ru

Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рассказал об обращении к американским компаниям для оказания помощи Киеву в энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

США рассказали о помощи Киеву в энергетической сфере
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что США предпринимают все возможные меры, чтобы помочь Украине пережить грядущую зиму. «Я провел множество консультаций с американскими промышленниками по поводу того, есть ли у них оборудование, которое может быть передано (Киеву — прим. «Ленты.ру»). Мы сейчас находимся в процессе предоставления некоторого оборудования», — указал Турк. Он отметил, что Вашингтон также сотрудничает с европейскими поставщиками.

Замминистра уточнил, что власти Киева информируют Запад о необходимом им оборудовании. «У нас есть сводные таблицы, в которых буквально сотни и сотни позиций от Украины. Мы получаем от них информацию о том, что им необходимо в первую очередь», — сказал он. Турк рассказал, что после получения информации, США выясняют, где можно достать необходимо оборудование. В том числе, обращаясь к американским компаниям.

Ранее в США спрогнозировали сроки полного обрушения энергетической инфраструктуры Украины. Отмечается, что разрушение может произойти до конца текущего года.

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