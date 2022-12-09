CNN: Минюст США просит обвинить Трампа в неуважении к суду

Американское Министерство юстиции просит федерального судью предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке о передаче секретных документов.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно американскому законодательству, наказание за неуважение к суду влечёт за собой штраф и даже реальный срок.

16 ноября Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.