CNN: Минюст США просит обвинить Трампа в неуважении к суду

Американское Министерство юстиции просит федерального судью предъявить обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке о передаче секретных документов.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно американскому законодательству, наказание за неуважение к суду влечёт за собой штраф и даже реальный срок.
16 ноября Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.
Вскоре после этого глава Минюста США, генпрокурор Меррик Гарленд назначил спецпрокурора по расследованию дела в отношении Трампа.