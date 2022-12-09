Как в США пытаются приписать РФ организацию «геноцида» на Украине

Американские законодатели в попытке приравнять действия России на Украине к геноциду извращают факты, заявили в посольстве РФ в США. В дипмиссии отметили, что ради обоснования своей русофобии парламентарии США жонглируют формулировками из документов ООН. При этом преступные действия Киева в отношении населения Донбасса в Вашингтоне всегда игнорировались и замалчивались, подчеркнули российские дипломаты. С их точки зрения, очередная резолюция сената направлена на затягивание конфликта на Украине. Эксперты, в свою очередь, считают, что цель принимающихся в США антироссийских документов — дальнейшая демонизация РФ на глобальном уровне и подготовка квазиюридических оснований для новых санкций против Москвы.

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В Соединённых Штатах извращают факты, пытаясь представить действия России на Украине актом геноцида. Так в посольстве РФ в США прокомментировали соответствующую резолюцию, одобренную 7 декабря комитетом по иностранным делам американского сената.

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«Категорически отвергаем обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии верхней палаты конгресса, о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркнули, что американские законодатели, стремясь обосновать свою русофобию, жонглируют формулировками из документов ООН и ссылаются на псевдоисторические постулаты.

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — напомнили в посольстве.

В этой связи в дипмиссии расценили принятый документ как попытку затягивания конфликта на Украине.

«В стремлении нанести нам стратегическое поражение местный политистеблишмент готов на всё, чтобы война «до последнего украинца» продолжалась. Как это скажется на европейской и глобальной безопасности, здесь, похоже, не думают», — констатировали в российском посольстве.

Односторонняя кампания

Напомним, так называемая резолюция о признании действий РФ на Украине геноцидом была пролоббирована сенатором-республиканцем Джимом Ришем и демократом Беном Кардином, который является соавтором глобального акта Магнитского. Документ политики представили ещё в июле. Помимо бездоказательных обвинений России в «военных преступлениях» на территории соседней республики, в нём также содержатся псевдоисторические оценки действий Москвы в 1930-х годах, которые якобы были направлены на истребление населения УССР путём организации голодомора. На этом основании авторы резолюции призывают Белый дом и союзников по НАТО и Евросоюзу осудить Россию и поддержать киевский режим. Помимо этого, в документе подчёркивается необходимость привлечь к ответственности руководство РФ.

«Сенат поддерживает организацию судов и проведение международного уголовного расследования, чтобы привлечь российское политическое руководство и военных к ответственности», — говорится в нём.

Помимо этого, с точки зрения Риша и Кардина, президент США Джо Байден должен применить против виновных и причастных к «геноциду» санкции на основании глобального акта Магнитского.

В Москве резолюцию конгрессменов раскритиковали. Как написал 8 декабря глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram, никакой силы этот документ не имеет. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине — результат последовательных провокаций в отношении России и угроз её безопасности.

«А геноцид — это реальность, которая прошла по жизни каждого в Донбассе. Это смерть в огне, когда заживо сжигали людей в Одессе. Это выдавливание с родной земли тех, кто говорит и думает по-русски. Это практически каждодневные с 2014 года ракетные удары по старикам и детям», — отметил политик.

Однако призывы Москвы обратить внимание на обстрелы Донбасса, которые ведутся по воле Киева и граничат с геноцидом, в американском истеблишменте считают безосновательными.

«Мы особенно обеспокоены постоянными упоминаниями презпрезидентом Путиным и другими российскими официальными лицами о «геноциде» в Донбассе. Ни одно из этих заявлений не имеет под собой никаких оснований», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге ещё 16 февраля.

Огульные обвинения

Байден впервые обвинил РФ в «геноциде» в апреле, выступая на митинге в штате Айова. При этом в Белом доме его заявления не поддержали напрямую, назвав их отражением видения президента ситуации на Украине.

В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 отметил, что необходимо быть осторожными с терминами.

«Я смотрю на вещи реально, и я хочу и дальше по максимуму иметь возможность остановить этот конфликт и восстановить мир. Соответственно, я не уверен, что словесное обострение послужит достижению этой цели», — заявил он 13 апреля.

Днём позднее президент Франции подчеркнул, что у слова «геноцид» есть определённый смысл и устанавливать правомерность его употребления по отношению к Украине должны юристы, а не политики.

«Если речь действительно о геноциде — и я хотел бы, чтобы на это обратили внимание все, — государства, которые считают происходящее геноцидом, обязуются в соответствии с международными договорённостями вмешаться в ситуацию. Люди этого хотят? Я так не думаю», — отметил он в интервью радиостанции France Bleu.

В аналогичном ключе тогда высказался и Генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, характеризовать происходящее на Украине можно только после оценки событий соответствующими судебными органами.

«В международном праве существует чёткое определение геноцида. Что касается ООН… мы оставляем решение о том, имеет место геноцид или нет, соответствующим судебным органам», — сказал Гутерреш.

«Утрачивают влияние»

Как отмечают эксперты, очередная антироссийская резолюция американских законодателей — лишь продолжение западной кампании по очернению России на международной арене.

«Их цель — дальнейшая демонизация России и подготовка неких квазиюридических оснований для новых санкций, а также попыток отобрать у РФ её зарубежные активы, которые сейчас заморожены», — пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Исходя из этого, американские политики задействуют максимально широкий спектр мер, чтобы сформировать базу для своих шагов, в число которых входит искажение фактов и спекуляция ими, считает Брутер.

«Это политические решения, целесообразность которых определяет сам Вашингтон. Помешать американцам РФ не может, однако мы должны чётко обрисовать, что в Соединённых Штатах могут потерять, если продолжится практика огульных обвинений. Это может быть дальнейшее сокращение каналов по взаимодействию, ответные санкции — то, что в США воспримут всерьёз», — уверен эксперт.

Очередной резолюцией против России конгрессмены США стремятся создать некие юридические основания для преследования Москвы, говорит и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«С одной стороны, этот документ не имеет какой-либо силы. Но с другой, с точки зрения американского законодательства, таким образом формируется фундамент для создания юридической базы для объявления России государством-изгоем, страной, поддерживающей терроризм, и государством, активы которого могут быть использованы для удовлетворения тех или иных потребностей Запада», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Он напомнил, что Вашингтону в относительно короткий срок удалось глобализировать американское законодательство, практикуя экстерриториальный принцип своей юрисдикции.

К тому же законодателям США, многие из которых поддерживают курс Белого дома на «войну до последнего украинца», нужна эскалация в отношениях с Россией, чтобы оправдать этот курс, считает зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«И в Белом доме, и в конгрессе понимают, что сейчас идёт борьба за выживание на внешнеполитической арене. США утрачивают то влияние, которое имели ещё несколько лет назад, а доллар в качестве мировой валюты всё больше ослабевает, ставя под удар американское благополучие. На фоне укрепления роли Китая в глобальной экономике и авторитета России в мировой политике США просто не остаётся места. Поэтому они стараются сейчас подкосить хотя бы одного соперника — Россию, чтобы вновь попытаться эксплуатировать положение мирового гегемона», — сказал он в комментарии RT.

К тому же документы, подобные нынешней резолюции, призваны не только заставить замолчать политических оппонентов и укрепить поддержку со стороны союзников, но и подавить недовольство американцев, которые возмущаются растратой уплаченных ими налогов на какую-то далёкую страну, уверен эксперт.