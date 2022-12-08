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1 час назад

Спецназ частично признанного Косова заблокировал город Косовска-Митровицу

Елена Прошина

По данным сербской газеты «Вечерне новости», несколько сотен сотрудников спецназа непризнанного Косова с помощью бронемашин вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы. Сообщается, что они заблокировали город Косовска-Митровицу. Об этом сообщает RT на русском.

Спецназ Косова заблокировал Косовска-Митровицу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что речь идёт о группе спецназа в 200-300 человек. Причины вторжения пока неизвестны, но издание утверждает, что это «финальная стадия оккупации» косовского премьера Альбина Курти.

СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица

Напомним, что, согласно Брюссельским соглашениям, силы полиции и спецназа Косово не могут въезжать туда без разрешения сербских муниципалитетов.

При этом ранее президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом США, что Сербия собирается найти компромиссное решение по сложившийся в Косово ситуации и будет продолжать политический диалог.

В мире,Александр Вучич,
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