Спецназ Косова заблокировал Косовска-Митровицу

По данным сербской газеты «Вечерне новости», несколько сотен сотрудников спецназа непризнанного Косова с помощью бронемашин вторглись на север Косова и Метохии, где проживают сербы. Сообщается, что они заблокировали город Косовска-Митровицу. Об этом сообщает RT на русском.

Уточняется, что речь идёт о группе спецназа в 200-300 человек. Причины вторжения пока неизвестны, но издание утверждает, что это «финальная стадия оккупации» косовского премьера Альбина Курти.

Напомним, что, согласно Брюссельским соглашениям, силы полиции и спецназа Косово не могут въезжать туда без разрешения сербских муниципалитетов.