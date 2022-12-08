Умер барабанщик The Stranglers Джет Блэк

По словам собеседника газеты, музыкант "мирно" умер 6 декабря после долгих лет болезни. Издание добавляет, что из-за состояния здоровья в последние годы артист проживал в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями. Он выступал с группой на концертах до 2015 года, после чего прекратил выходить на сцене из-за проблем с органами дыхания.