Умер барабанщик The Stranglers Джет Блэк

Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк (настоящее имя Брайан Джон Даффи) скончался в возрасте 84 лет, пишет газета Independent, ссылаясь на представителя музыканта.
По словам собеседника газеты, музыкант "мирно" умер 6 декабря после долгих лет болезни. Издание добавляет, что из-за состояния здоровья в последние годы артист проживал в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями. Он выступал с группой на концертах до 2015 года, после чего прекратил выходить на сцене из-за проблем с органами дыхания.
Джет Блэк являлся одним из основателей группы The Stranglers в 1974 году. Также он создал создал одну из первых частных пивоварен в Британии и владел цехом по производству мороженого. Группа The Stranglers считается одним из основоположников постпанка.