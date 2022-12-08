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26 минут назад

Барабанщик The Stranglers Джет Блэк скончался на 85 году жизни

Газета.Ru

Барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк (настоящее имя Брайан Джон Даффи) скончался в возрасте 84 лет, пишет газета Independent, ссылаясь на представителя музыканта.

Умер барабанщик The Stranglers Джет Блэк
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По словам собеседника газеты, музыкант "мирно" умер 6 декабря после долгих лет болезни. Издание добавляет, что из-за состояния здоровья в последние годы артист проживал в загородном доме в Северном Уэльсе с семьей и друзьями. Он выступал с группой на концертах до 2015 года, после чего прекратил выходить на сцене из-за проблем с органами дыхания.

Джет Блэк являлся одним из основателей группы The Stranglers в 1974 году. Также он создал создал одну из первых частных пивоварен в Британии и владел цехом по производству мороженого. Группа The Stranglers считается одним из основоположников постпанка.

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