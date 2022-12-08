В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Макрона обвинили в слабости из-за звонков Путину

Ura.Ru

Президента Франции Эмманюэля Макрона украинские СМИ обвинили в слабости из-за частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину. Ролью посредника в возможных переговорах между Россией и Украиной Макрон пытается заслужить Нобелевскую премию мира, считает украинское издание «Тиждень».

Макрона обвинили в слабости из-за звонков Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Стремление Макрона добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров демонстрирует их слабость перед Россией. Звонки Путину не приблизят президента Франции к Нобелевской премии мира», — сообщают Иносми со ссылкой на украинское издание.

Французский лидер имеет слабость закрепить за собой статус «миротворца». Макрон убежден, что рано или поздно переговоры о мире на Украине состоятся и желает видеть Францию в роли основного посредника.

В мире,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители