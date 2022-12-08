Макрона обвинили в слабости из-за звонков Путину

Президента Франции Эмманюэля Макрона украинские СМИ обвинили в слабости из-за частых звонков Президенту РФ Владимиру Путину . Ролью посредника в возможных переговорах между Россией и Украиной Макрон пытается заслужить Нобелевскую премию мира, считает украинское издание «Тиждень».

«Стремление Макрона добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров демонстрирует их слабость перед Россией. Звонки Путину не приблизят президента Франции к Нобелевской премии мира», — сообщают Иносми со ссылкой на украинское издание.

Французский лидер имеет слабость закрепить за собой статус «миротворца». Макрон убежден, что рано или поздно переговоры о мире на Украине состоятся и желает видеть Францию в роли основного посредника.