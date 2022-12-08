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1 час назад

СМИ: полиция ФРГ изъяла у планировавших переворот радикалов наличные и оружие

Илья Родин

Правоохранительные органы Германии в ходе обысков у готовивших переворот правых экстремистов изъяли €130 тыс. наличными, драгоценности из золота и серебра, а также огнестрельное и холодное оружие. Об этом пишет Der Spiegel.

Стали известны результаты обысков у готовивших переворот в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что обыски были произведены в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. Силовики изъяли пистолеты, сабли, ножи, электрошокеры, боевые каски, приборы ночного видения.

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Такие масштабные мероприятия были связаны с тем, что организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной. В нее входили военные, бойцы спецназа, высокопоставленные политики и даже наследник прусских князей, уточняет автор статьи.

Обозреватель добавил, что многие из тех, кто готовил госпереворот, называли себя «рейхсбюргерами» (гражданами рейха).

Напомним, что движение рейхсбюргеров зародилось в ФРГ в 80-х годах прошлого века. Его сторонники не признают действующее правительство и полагают, что Германия до сих пор существует в границах 1937 года.

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