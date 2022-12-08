Стали известны результаты обысков у готовивших переворот в ФРГ

Правоохранительные органы Германии в ходе обысков у готовивших переворот правых экстремистов изъяли €130 тыс. наличными, драгоценности из золота и серебра, а также огнестрельное и холодное оружие. Об этом пишет Der Spiegel.

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Отмечается, что обыски были произведены в 11 из 16 федеральных земель Германии, более чем в 130 домах и квартирах. Силовики изъяли пистолеты, сабли, ножи, электрошокеры, боевые каски, приборы ночного видения.

Такие масштабные мероприятия были связаны с тем, что организация заговорщиков оказалась крупной и разветвленной. В нее входили военные, бойцы спецназа, высокопоставленные политики и даже наследник прусских князей, уточняет автор статьи.

Обозреватель добавил, что многие из тех, кто готовил госпереворот, называли себя «рейхсбюргерами» (гражданами рейха).