Вучич назвал важного партнера для поддержания мира на Балканах

Такое замечание он сделал во время встречи со спикером турецкого парламента Мустафой Шентопом. «Собеседники согласились, что всеохватывающее сотрудничество и интенсивный политический диалог показывают, что отношения Сербии и Турции на самом высоком уровне в современной истории, что является результатом как взаимного уважения и доверия, так и исключительных личных отношений двух президентов. Президент Вучич сказал, что Сербия остается искренне привержена региональному сотрудничеству и добавил, что в этом смысле Турцию рассматривает как важного партнера в поддержании мира и стабильности в регионе», – передала слова Вучича пресс-служба президента.