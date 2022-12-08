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4 минуты назад

Вучич назвал важного партнера для поддержания мира на Балканах

Елена Прошина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Турция является важным союзником для поддержания мира и стабильности на Балканах. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич назвал важного партнера для поддержания мира на Балканах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое замечание он сделал во время встречи со спикером турецкого парламента Мустафой Шентопом. «Собеседники согласились, что всеохватывающее сотрудничество и интенсивный политический диалог показывают, что отношения Сербии и Турции на самом высоком уровне в современной истории, что является результатом как взаимного уважения и доверия, так и исключительных личных отношений двух президентов. Президент Вучич сказал, что Сербия остается искренне привержена региональному сотрудничеству и добавил, что в этом смысле Турцию рассматривает как важного партнера в поддержании мира и стабильности в регионе», – передала слова Вучича пресс-служба президента.

Вучич пообещал не допустить обхода санкций против России

Кроме того, Вучич подчеркнул значимость экономического сотрудничества с Турцией и оценил турецкие инвестиции.

Ранее Вучич заявил, что Сербия ищет компромисс ради мира в Косово.

В мире,Мустафа Шентоп,Александар Вучич,Парламент Турции,
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