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1 час назад

Еврокомиссия впервые прокомментировала отзыв лицензии у "Дождя"* в Латвии

Российская Газета

Европейская комиссия выступила с комментарием по поводу отзыва Латвией лицензии на вещание телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента). В ЕК решение Риги назвали "национальным".

Еврокомиссия впервые прокомментировала отзыв лицензии у "Дождя"* в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала "Дождь" является национальным решением, основанным на национальных правилах и после оценки национальной безопасности", - отметил представитель пресс-службы ЕК в комментарии РИА Новости.

Собеседник агентства также напомнил, что существуют "национальные процедуры для обжалования" принятого решения.

Ранее национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание "Дождя" после слов ведущего Алексея Коростелева о помощи российской армии. До этого телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро за демонстрацию карты, на которой Крым изображен в составе России.

После решения Латвии вещание "Дождя" было прекращено в Литве и Эстонии.

Комментируя решение латвийских властей, посольство России в Риге напомнило, что в "России" теленал "Дождь" работал на протяжении 12 лет, а "демократической" Латвии – всего несколько месяцев. "Делайте выводы сами!" – заявили в дипмиссии.

В мире,Алексей Коростелев,Еврокомиссия,
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