Крупный украинский предприниматель Ринат Ахметов заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается захватить власть в стране. Об этом пишет газета Washington Post.

Авторы статьи подчеркнули, что многие украинские бизнесмены выступают против реформ Зеленского. В частности, Ахметов предупредил, что «атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу».

Кроме того, Ахметов призвал строить отношения власти с бизнесом на цивилизованной основе. Он добавил, что у крупных держав нет «законов об олигархах», которые позволяли бы составлять списки нежелательных лиц.