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1 час назад

Бизнесмен Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов «захватом власти»

Илья Родин

Крупный украинский предприниматель Ринат Ахметов заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается захватить власть в стране. Об этом пишет газета Washington Post.

Авторы статьи подчеркнули, что многие украинские бизнесмены выступают против реформ Зеленского. В частности, Ахметов предупредил, что «атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу».

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Кроме того, Ахметов призвал строить отношения власти с бизнесом на цивилизованной основе. Он добавил, что у крупных держав нет «законов об олигархах», которые позволяли бы составлять списки нежелательных лиц.

Напомним, что в 2021 году на Украине по инициативе Зеленского был принят так называемый «закон об олигархах», согласно которому власти могут присваивать такой статус бизнесменам и вносить их в специальный реестр.

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