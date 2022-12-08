Крупный украинский предприниматель Ринат Ахметов заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы пытается захватить власть в стране. Об этом пишет газета Washington Post.
Авторы статьи подчеркнули, что многие украинские бизнесмены выступают против реформ Зеленского. В частности, Ахметов предупредил, что «атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу».
Кроме того, Ахметов призвал строить отношения власти с бизнесом на цивилизованной основе. Он добавил, что у крупных держав нет «законов об олигархах», которые позволяли бы составлять списки нежелательных лиц.
Напомним, что в 2021 году на Украине по инициативе Зеленского был принят так называемый «закон об олигархах», согласно которому власти могут присваивать такой статус бизнесменам и вносить их в специальный реестр.