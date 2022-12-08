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12 минут назад

Болтон назвал обмен Грайнер на Бута капитуляцией США

Елена Прошина

Экс-помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер, осуждённой за контрабанду наркотиков в России, на торговцем оружием Виктора Бута означает для США «капитуляцию». Об этом сообщает РИА «Новости».

Болтон назвал обмен Грайнер на Бута капитуляцией США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обмен Бута на Грайнер – это не сделка, а капитуляция Америки. <...> Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», – заявил он.

Ранее стало известно, то американсмкую баскетболистку Бриттни Гринер освободили из-под стражи в России для обмена на россиянина Виктора Бута, который был осуждён на 25 лет за торговлю оружием. Сообщается, что процедура обмена успешно завершилась в аэропорту Абу-Даби.

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