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21 минуту назад

Главу российской станицы накажут за гигантскую «анальную пробку»

Lenta.ru

Исполняющего обязанности главы станицы Северской в Краснодарском крае Алексея Анашкина захотели наказать за появление в населенном пункте статуи «Капля», которая оказалась похожей на гигантскую анальную пробку. Нарушение в установке скандальной фигуры нашла районная прокуратура, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Главу российской станицы накажут за гигантскую «анальную пробку»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что вопросы у надзорного органа вызвал не облик скульптуры. Анашкину вынесли представление и завели на него уголовное дело о нарушении порядка заключения контракта на установку статуи.

Необычная скульптура появилась в станице Северской в конце ноября. Арт-объект высотой 2,2 метра из нержавеющей стали, стоимость которого составляет 2,3 миллиона рублей, установили в в парке имени Пушкина в рамках благоустройства сквера «Островок». Контракт на 50,1 миллиона рублей достался компании «Новоситистрой». В качестве источника финансирования использовался бюджет поселения, работы должны были завершиться к ноябрю 2022 года.

Позже «Каплю» решили демонтировать и отправить на доработку. По словам представителей администрации населенного пункта, проект не предполагал, что у скульптуры будет ножка постамента, которая делает ее похожей на анальную пробку.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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