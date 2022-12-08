Главу российской станицы накажут за гигантскую «анальную пробку»

Исполняющего обязанности главы станицы Северской в Краснодарском крае Алексея Анашкина захотели наказать за появление в населенном пункте статуи «Капля», которая оказалась похожей на гигантскую анальную пробку. Нарушение в установке скандальной фигуры нашла районная прокуратура, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что вопросы у надзорного органа вызвал не облик скульптуры. Анашкину вынесли представление и завели на него уголовное дело о нарушении порядка заключения контракта на установку статуи.

Необычная скульптура появилась в станице Северской в конце ноября. Арт-объект высотой 2,2 метра из нержавеющей стали, стоимость которого составляет 2,3 миллиона рублей, установили в в парке имени Пушкина в рамках благоустройства сквера «Островок». Контракт на 50,1 миллиона рублей достался компании «Новоситистрой». В качестве источника финансирования использовался бюджет поселения, работы должны были завершиться к ноябрю 2022 года.