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13 минут назад

В Турции назвали причину пробки из судов у Босфора

Елена Прошина

Стала известна причина пробки на входе в Босфор

Пробка из судов у Босфора образовалась из-за отказа компаний Евросоюза предоставить страховые письма для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы. Такое объяснение сложившейся ситуации дали в Турецком Генеральном управлении мореходства, передает «РИА Новости».

«Страховые компании отказываются от предоставления соответствующих писем, которые выдаются в рутинном порядке», — заявили там.

В управлении отметили, что причину отказа им не называют. При этом в ведомстве добавили, что продолжат требовать подтверждение страховки, но также рассмотрят иные способы, которые позволят танкерам выходить из проливов без письма.

Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах

С 1 декабря Анкара ввела требование о предоставлении судами письма от страховых компаний, которые бы подтверждали наличие у них страхования. Тем же, кто не может показать соответствующий документ проход через черноморские проливы должен быть закрыт.

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