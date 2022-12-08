В Турции назвали причину пробки из судов у Босфора

Стала известна причина пробки на входе в Босфор

Пробка из судов у Босфора образовалась из-за отказа компаний Евросоюза предоставить страховые письма для прохода танкеров с нефтью через черноморские проливы. Такое объяснение сложившейся ситуации дали в Турецком Генеральном управлении мореходства, передает «РИА Новости».

«Страховые компании отказываются от предоставления соответствующих писем, которые выдаются в рутинном порядке», — заявили там.

В управлении отметили, что причину отказа им не называют. При этом в ведомстве добавили, что продолжат требовать подтверждение страховки, но также рассмотрят иные способы, которые позволят танкерам выходить из проливов без письма.