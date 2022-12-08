Пока вы не уснули: Кремль о сроках окончания СВО и "заявка на трибунал" от Меркель

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«Это может быть и завтра»: Песков о сроках окончания СВО

Украинский лидер Владимир Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться завтра. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для издания Politico высказал мнение, что конфликт на территории страны может завершиться в следующем году.

Путин обратился к находящимся на передовой военнослужащим

На прошедшей церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России президент РФ Владимир Путин обратился к находящимся на передовой военнослужащим и назвал их героями. Об этом пишет ТАСС.

«Искренне благодарю вас за службу отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», - сказал президент в ходе церемонии.

МИД прокомментировал признание Меркель о минских соглашениях

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сочла слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о цели подписания минских соглашений материалом для грядущих разбирательств в рамках трибунала. Соответствующее заявление официальный представитель министерства сделала на брифинге, передает ТАСС.

«А вот это - конкретная заявка на трибунал. То, что сказала Меркель в своем интервью, - это и есть свидетельство человека, который прямо заявил о том, что все, что было сделано в 2014-2015 годах, имело одну цель: отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем», - подчеркнула Захарова.

«Смахивает на абсурд»: политолог о планах США исключить РФ из G20

Политолог Игорь Пшеничников прокомментировал планы США исключить Россию из "Большой двадцатки" (G20). Эксперт назвал соответствующую цель Вашингтона абсурдной, отметив при этом, что выход из организации, контролируемой Соединенными Штатами, мог бы стать плюсом для Москвы.

Mash: в США заподозрили Тинькова в мошенничестве

Власти США считают, что предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков замешан в мошеннической схеме при продаже активов. Об этом сообщает Mash. По данным интернет-издания, все денежные средства миллиардера, выведенные из РФ, арестуют. Отмечается, что бизнесмен мог выводить свои российские миллиарды под прикрытием продажи активов.

FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену чемпионата мира

Международная федерация волейбола (FIVB) не будет выплачивать компенсацию России из-за отмены чемпионата мира у мужчин. Об этом пишет ТАСС. По словам генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко, согласно договору, FIVB должна была выплатить России $20 млн.

«Газпром» пошел навстречу Китаю

Компания «Газпром» сообщила об увеличении по просьбе КНР суточных поставок газа китайским потребителям в сравнению с запланированными ранее на декабрь объемами. В своем Telegram-канале холдинг подчеркнул, что в среду, 7 декабря, был зафиксирован новый суточный максимум. «Газпром» оценивает превышение предусмотренных договором суточных контрактных обязательств в 16,1%.

Названа схема учета пенсионных коэффициентов участников СВО

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, как в стране засчитывают пенсионный коэффициент за период участия в специальной военной операции. Так, по его словам, в данном случае речь идет о двойном размере, передает ТАСС.

Он пояснил, что период участия в СВО учитывают в страховом стаже как день за два.

Эстония прекратила вещание телеканала «Дождь»*

Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила с сегодняшнего дня вещание признанного в России СМИ-иноагентом телеканала «Дождь». Об этом со ссылкой на Postimees пишет RT. Ранее в Латвии решили аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь»*. Это решение было принято Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP) «из соображений государственной безопасности и общественного порядка». Вещание канала в Латвии должно прекратиться 8 декабря.

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