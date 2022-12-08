ЕС хочет приостановить трансляцию российских телеканалов

В новом пакете санкций против России Евросоюз отзовет лицензии на вещание у ряда российских компаний. Об этом сообщает американская газета Politico.

«В отдельном документе с подробным перечнем новых организаций, которым грозят санкции, будут приостановлены лицензии на вещание российских телеканалов. Среди них: „НТВ/НТВ“ „Мир“, „Россия 1“, „РЕН ТВ“ и „ Первого канала “», — сообщается в публикации.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции. Сейчас в ЕС идет обсуждение девятого пакета ограничений.