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18 минут назад

Талибы* публично высекли плетьми 27 человек за прелюбодеяние и воровство, пишут СМИ

Илья Родин

В Афганистане на стадионе «Чарикар» были публично наказаны 27 человек, в том числе 9 женщин. Сторонники захватившего власть в стране радикального движения «Талибан»* (запрещено в РФ) наказали их за прелюбодеяние и воровство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал «Хашт-э субх».

Талибы* устроили на стадионе массовую экзекуцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома. Виновные получили от 29 до 35 ударов плетьми.

Сотни местных жителей и представители радикальной группировки присутствовали при исполнении наказания.

Талибы* провели первую публичную казнь в Афганистане

Ранее сообщалось, что талибы провели первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь. В провинции Фарах высшая мера наказания была применена к мужчине, обвиняемому в грабеже и убийстве.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

В мире,Талибан,ООН,
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