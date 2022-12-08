Турция отказалась идти на уступки нефтяным танкерам в ее проливах

Турция не собирается идти на уступки нефтяным танкерам, следующим через ее проливы, и не будет отказываться от того, чтобы требовать у судов подтверждение страховки, следует из сообщения Главного управления по морским делам Министерства транспорта Турции. Заявление ведомства цитирует ТАСС.

«Суда, не имеющие страховых документов, не будут пропускаться. Практика их требования будет продолжена», — сказано в документе.

В управлении также заявили, что у Босфора сейчас находится 15 танкеров, 11 из которых направляются в страны Европейского союза. По утверждениям ведомства, в некоторых СМИ распространялась информация о 100 судах, однако она не соответствует действительности.

Ранее 8 декабря Financial Times сообщало, что в турецких водах застряло по меньшей мере 22 танкера. Издание утверждает, что западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море.

Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти. «Казмунайгаз» в свою очередь сообщил, что в проливах остаются «порядка 8-10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану».