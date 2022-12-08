"По сути, американцы вооружают 100-тысячное полувоенное, открыто нацистское подразделение Украины. Азовцев часто используют вместо регулярных войск из-за их готовности делать то, что обычные солдаты делать не будут По словам полковника Жака Бода, офицера швейцарской разведки, "Азов" стоит за президентом Украины Владимиром Зеленским и даже контролирует его", - пишет обозреватель.