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1 час назад

American Thinker: администрация Байдена действует совместно с "настоящими нацистами" ВСУ

Газета.Ru

Администрация президента США Джо Байдена вступила в союз с "настоящими нацистами" из ВСУ. Об этом обозреватель Ал Бьененфелд для издания American Thinker.

Администрацию Байдена обвинили в содействии "настоящим нацистам" ВСУ
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

По словам Бьененфелда, власти США, включая госдепартамент и ЦРУ, поставляют военную технику батальону "Азов".

"По сути, американцы вооружают 100-тысячное полувоенное, открыто нацистское подразделение Украины. Азовцев часто используют вместо регулярных войск из-за их готовности делать то, что обычные солдаты делать не будут По словам полковника Жака Бода, офицера швейцарской разведки, "Азов" стоит за президентом Украины Владимиром Зеленским и даже контролирует его", - пишет обозреватель.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявлял, что конгресс оказывает поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам.

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