Швеция и Финляндия обсудят с Турцией вступление в НАТО

Глава парламента Турции Мустафа Шентоп объявил, что представители парламентов Швеции и Финляндии в январе посетят республику для обсуждения вопросов по поводу вступления в НАТО . Об этом сообщает ТАСС .

По словам спикера турецкого парламента , Швеция и Финляндия дали Турции ряд обещаний, которые должны быть выполнены. Он подчеркнул, что две европейские страны «настроены позитивно и решительно» и указал, что их цель — присоединиться к Североатлантическому альянсу для укрепления национальной безопасности.

«Нам надо в это поверить, для этого им необходимо сделать конкретные шаги. Турция в свете этого примет решение по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии», — сказал Шентоп.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Финляндии и Швеции стать членами НАТО. При этом не все страны соглашаются ратифицировать договор со странами — пока отказались Венгрия и Турция. Анкара обвиняет Финляндию и Швецию в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.