Маск отреагировал на обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск высказался об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

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Маск раскритиковал власти США за то, что они не освободили из тюрьмы морского пехотинца Пола Уилана, который с 2018 года отбывает в России срок за шпионаж.

«Никогда не бросайте своего морского пехотинца. Никогда», — написал Маск в своих социальных сетях.

Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества.